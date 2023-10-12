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12 октября, 11:22

Собянин заявил, что большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими

Мэр Собянин: Мощностей для электромобилей в Москве более чем достаточно

У Москвы мощностей для обеспечения электромобилей достаточно. Об этом заявил в четверг столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, мощности электроэнергии Москвы на сегодняшний день профицитны и составляют 12–14%. При увеличении количества электромобилей даже до 1 миллиона штук потребление увеличится всего на 4%. В перспективе, отметил мэр, большинство машин на улицах российской столицы должны стать электрическими.

"Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно. Насчёт ночной зарядки в часы, когда нет электропотребления, мы выровняем эту ситуацию", — отметил Собянин, выступая на Российской энергетической неделе.

Стоит как половина машины: Россиянам рассказали о неприятном сюрпризе, который таит б/у электромобиль

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Ранее Лайф уже писал, что в столице расширят общедоступную сеть зарядных станций для электромобилей. Развитие электротранспорта является важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в Москве. За последние восемь лет количество зарегистрированных в столице электромобилей выросло примерно в 20 раз — с 235 в 2015 году до 4,6 тысячи в 2023-м.

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ТАСС / Руслан Шамуков

Марина Калегина
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