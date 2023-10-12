Собянин заявил, что большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими

У Москвы мощностей для обеспечения электромобилей достаточно. Об этом заявил в четверг столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, мощности электроэнергии Москвы на сегодняшний день профицитны и составляют 12–14%. При увеличении количества электромобилей даже до 1 миллиона штук потребление увеличится всего на 4%. В перспективе, отметил мэр, большинство машин на улицах российской столицы должны стать электрическими.

"Мы будем наращивать топливную энергетику для того, чтобы обеспечить электромобили. У нас мощностей более чем достаточно. Насчёт ночной зарядки в часы, когда нет электропотребления, мы выровняем эту ситуацию", — отметил Собянин, выступая на Российской энергетической неделе.