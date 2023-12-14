Tesla отозвала почти все проданные в США электромобили

Около двух миллионов проданных в США электромобилей Tesla будут отозваны из-за системы автопилотирования. В ней, согласно двухлетнему расследованию Национального управления безопасностью движения (NHTSA) примерно тысячи аварий с этими машинами, имеются уязвимости. Об этом информирует CNN Business.

В письме, опубликованном на сайте NHTSA, говорится, что отзыв затронет 2,031 миллиона электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, выпущенных в период с 5 октября 2012 года по 7 декабря 2023-го. Ведомство отметило, что автопилот в машинах Tesla недостаточно защищён от неправильного использования и производитель обновит систему безопасности, так как водители слишком полагаются на технологии.

"Автоматизированные технологии способны повысить безопасность, но лишь в том случае, если применяются ответственно. Сегодняшние действия являются примером улучшения автоматизированных систем путём обеспечения приоритета безопасности", — прокомментировали в NHTSA решение компании об отзыве электромобилей.