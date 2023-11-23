"Уже на пути в магазины": Маск анонсировал старт продаж электропикапа Cybertruck

Американская технологическая компания Tesla запускает на территории Северной Америки продажи электропикапов Cybertruck, прототипы которых были показаны широкой общественности ещё четыре года назад. Об этой новости в социальной сети Х сообщил предприниматель и основатель этой организации Илон Маск.

"Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке", — написал бизнесмен.