"Уже на пути в магазины": Маск анонсировал старт продаж электропикапа Cybertruck
Маск заявил о начале продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке
Tesla Cybertruck. Обложка © flickr / lovelymotor
Американская технологическая компания Tesla запускает на территории Северной Америки продажи электропикапов Cybertruck, прототипы которых были показаны широкой общественности ещё четыре года назад. Об этой новости в социальной сети Х сообщил предприниматель и основатель этой организации Илон Маск.
"Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке", — написал бизнесмен.
Cybertruck получил кузов необычной угловатой формы, изготовленный из материалов для ракет SpaceX, которые выдерживают обстрел пулями калибра девять миллиметров. По предварительным данным, топовая версия электрокара разгоняется до 97 километров в час всего за 2,9 секунды. Пикап также может буксировать прицеп массой от 3,4 до 6,4 тонны.
Ранее Маск заявлял, что произведённые его компанией электромобили станут практически автономными благодаря развитию искусственного интеллекта. Произойдёт это, как он считает, уже к концу 2023 года. А в середине лета этого года компания Tesla продемонстрировала первый электрический пикап Cybertruck, собранный на заводе в Техасе.