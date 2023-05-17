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17 мая, 04:23

Маск пообещал полную автономность Tesla уже к концу года

Маск: Электромобили Tesla станут почти полностью автономными уже к концу года

Генеральный директор Tesla Илон Маск в беседе с журналистом CNBC заявил, что произведённые его компанией электромобили станут практически автономными благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ). Произойдёт это, как он считает, уже к концу 2023 года.

"У Tesla будет что-то вроде ChatGPT. Если не в этом году, то не позднее чем в следующем", — сказал Маск.

Он также заявил, что ИИ Tesla уже сейчас один из самых "продвинутых" в мире. Миллиардер добавил, что несколько дней путешествовал вокруг Бостона и лишь задавал маршрут, почти не вмешиваясь в управление электромобилем.

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В январе агентство Bloomberg уличило Маска в создании лживого ролика о несуществующих возможностях электромобилей Tesla. В том числе речь шла о езде в автономном режиме. Зрители тогда решили, что функция автопилота является актуальной возможностью марки, хотя она до сих пор — всего лишь её цель.

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Twitter / Tesla

Ольга Платонова
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