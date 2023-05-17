Маск пообещал полную автономность Tesla уже к концу года
Маск: Электромобили Tesla станут почти полностью автономными уже к концу года
Генеральный директор Tesla Илон Маск в беседе с журналистом CNBC заявил, что произведённые его компанией электромобили станут практически автономными благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ). Произойдёт это, как он считает, уже к концу 2023 года.
"У Tesla будет что-то вроде ChatGPT. Если не в этом году, то не позднее чем в следующем", — сказал Маск.
Он также заявил, что ИИ Tesla уже сейчас один из самых "продвинутых" в мире. Миллиардер добавил, что несколько дней путешествовал вокруг Бостона и лишь задавал маршрут, почти не вмешиваясь в управление электромобилем.
В январе агентство Bloomberg уличило Маска в создании лживого ролика о несуществующих возможностях электромобилей Tesla. В том числе речь шла о езде в автономном режиме. Зрители тогда решили, что функция автопилота является актуальной возможностью марки, хотя она до сих пор — всего лишь её цель.
Twitter / Tesla