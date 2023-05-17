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17 мая, 00:51

Маск объяснил, почему спит по шесть часов в сутки и работает семь дней в неделю

Бизнесмен Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является время. Его слова приводит телеканал CNBC.

"Время — единственная реальная валюта", — заявил Маск, отметив, что именно по этой причине он покидает пост гендиректора соцсети Twitter и планирует сосредоточиться на других своих компаниях — Tesla и Space X.

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Миллиардер признался, что пробовал спать и меньше шести часов в сутки, но тогда становился менее продуктивным. Маск добавил, что работает без выходных и отдыхает лишь два-три дня в году.

Ранее Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в ненависти к человечеству. Также предприниматель добавил, что финансист и инвестор напоминает ему суперзлодея Магнето

из комиксов Marvel.

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Артур Лапсаков
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