Маск объяснил, почему спит по шесть часов в сутки и работает семь дней в неделю

Бизнесмен Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, а работает семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является время. Его слова приводит телеканал CNBC.

"Время — единственная реальная валюта", — заявил Маск, отметив, что именно по этой причине он покидает пост гендиректора соцсети Twitter и планирует сосредоточиться на других своих компаниях — Tesla и Space X.

Миллиардер признался, что пробовал спать и меньше шести часов в сутки, но тогда становился менее продуктивным. Маск добавил, что работает без выходных и отдыхает лишь два-три дня в году.