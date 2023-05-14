"Спасибо, Илон Маск": Новый гендиректор Twitter Яккарино отреагировала на назначение
Новый гендиректор Twitter Линда Яккарино впервые отреагировала на назначение
Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino
Новый генеральный директор компании Twitter Линда Яккарино впервые отреагировала на своё назначение. В социальной сети она поблагодарила миллиардера Илона Маска и призналась в том, что он её давно вдохновляет.
"Спасибо, Илон Маск! Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я очень рада помочь донести это видение до Twitter, а также изменить этот бизнес вместе", — написала она.
Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Тогда он признался, что уже нашёл преемницу, но её имени не раскрыл. Зато это сделали американские СМИ — и оказались правы.