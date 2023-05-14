Регион

Уведомления отключены

14 мая, 02:01

"Спасибо, Илон Маск": Новый гендиректор Twitter Яккарино отреагировала на назначение

Новый гендиректор Twitter Линда Яккарино впервые отреагировала на назначение

<p>Линда Яккарино. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/lindayacc/status/1184205261428404224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linda Yaccarino</a></p>

Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino

Новый генеральный директор компании Twitter Линда Яккарино впервые отреагировала на своё назначение. В социальной сети она поблагодарила миллиардера Илона Маска и призналась в том, что он её давно вдохновляет.

"Спасибо, Илон Маск! Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я очень рада помочь донести это видение до Twitter, а также изменить этот бизнес вместе", — написала она.

Новым гендиректором Twitter стала женщина

Новым гендиректором Twitter стала женщина

Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Тогда он признался, что уже нашёл преемницу, но её имени не раскрыл. Зато это сделали американские СМИ — и оказались правы.

Оксана Попова
  • Новости
  • twitter
  • Илон Маск
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров