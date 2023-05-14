"Спасибо, Илон Маск": Новый гендиректор Twitter Яккарино отреагировала на назначение

Новый генеральный директор компании Twitter Линда Яккарино впервые отреагировала на своё назначение. В социальной сети она поблагодарила миллиардера Илона Маска и призналась в том, что он её давно вдохновляет.

"Спасибо, Илон Маск! Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я очень рада помочь донести это видение до Twitter, а также изменить этот бизнес вместе", — написала она.