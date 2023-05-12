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12 мая, 16:03

Новым гендиректором Twitter стала женщина

Маск: Линда Яккарино стала новым генеральным директором Twitter

<p>Линда Яккарино. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/lindayacc/status/1213998587182559236/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linda Yaccarino</a></p>

Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino

Новым генеральным директором компании Twitter стала экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщил владелец Twitter Илон Маск.

"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter. С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в универсальное приложение", — написал он в соцсети.

Маск уточнил, что Яккарино сосредоточится на бизнес-процессах, а сам он — на новых технологиях.

Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter

Маск "назначил" пса на пост гендиректора Twitter

Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Тогда он признался, что уже нашёл преемницу, но её имени не раскрыл. Зато это сделали американские СМИ и оказались правы.

Александра Вишнякова
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