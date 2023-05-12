Новым гендиректором Twitter стала женщина
Маск: Линда Яккарино стала новым генеральным директором Twitter
Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino
Новым генеральным директором компании Twitter стала экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщил владелец Twitter Илон Маск.
"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter. С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в универсальное приложение", — написал он в соцсети.
Маск уточнил, что Яккарино сосредоточится на бизнес-процессах, а сам он — на новых технологиях.
Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Тогда он признался, что уже нашёл преемницу, но её имени не раскрыл. Зато это сделали американские СМИ и оказались правы.