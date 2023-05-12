Новым гендиректором Twitter стала женщина

Новым генеральным директором компании Twitter стала экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщил владелец Twitter Илон Маск.

"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter. С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в универсальное приложение", — написал он в соцсети.