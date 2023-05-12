СМИ раскрыли личность нового гендиректора Twitter
WSJ: Маска во главе Twitter сменит топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино
Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino
Пост гендиректора "Твиттера" может занять глава отдела рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. О том, что она ведёт соответствующие переговоры, сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, претендентка на кресло Илона Маска сыграла ключевую роль в запуске сервиса потокового вещания Peacock с поддержкой рекламы. В медиакорпорации Яккарино трудится больше десяти лет.
Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Он признался, что уже нашёл преемницу, но её имя не раскрыл.