СМИ раскрыли личность нового гендиректора Twitter

Пост гендиректора "Твиттера" может занять глава отдела рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. О том, что она ведёт соответствующие переговоры, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, претендентка на кресло Илона Маска сыграла ключевую роль в запуске сервиса потокового вещания Peacock с поддержкой рекламы. В медиакорпорации Яккарино трудится больше десяти лет.