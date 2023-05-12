Регион

Уведомления отключены

12 мая, 02:42

СМИ раскрыли личность нового гендиректора Twitter

WSJ: Маска во главе Twitter сменит топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

<p>Линда Яккарино. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/lindayacc/status/1213998587182559236/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Linda Yaccarino</a></p>

Линда Яккарино. Обложка © Twitter / Linda Yaccarino

Пост гендиректора "Твиттера" может занять глава отдела рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. О том, что она ведёт соответствующие переговоры, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, претендентка на кресло Илона Маска сыграла ключевую роль в запуске сервиса потокового вещания Peacock с поддержкой рекламы. В медиакорпорации Яккарино трудится больше десяти лет.

Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

Об уходе с поста генерального директора компании Twitter Илон Маск сообщил 11 мая в своём микроблоге. Он признался, что уже нашёл преемницу, но её имя не раскрыл.

Ольга Платонова
  • Новости
  • twitter
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров