Маск запретил хантить новых работников Tesla, пока он не одобрит кандидата

Американский миллиардер Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приёме новых сотрудников в компанию Tesla. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на разосланное работникам автокомпании письмо.

"Никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока вы не получите моё одобрение по электронной почте", — пишет Маск.