Маск запретил хантить новых работников Tesla, пока он не одобрит кандидата
CNBC: Маск запретил нанимать новых сотрудников Tesla без его одобрения
Американский миллиардер Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приёме новых сотрудников в компанию Tesla. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на разосланное работникам автокомпании письмо.
"Никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока вы не получите моё одобрение по электронной почте", — пишет Маск.
Он поручил вице-президентам присылать список запросов на приём раз в неделю. Нововведение предприниматель объяснил тем, что хочет разобраться, как ведётся новый набор сотрудников в Tesla.
Ранее Маск заявил, что покидает должность гендиректора Twitter. Он уже нашёл себе замену: пост займёт глава отдела рекламы медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Она уже отреагировала на назначение.
Twitter / Tesla