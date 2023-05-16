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16 мая, 02:38

Маск запретил хантить новых работников Tesla, пока он не одобрит кандидата

CNBC: Маск запретил нанимать новых сотрудников Tesla без его одобрения

Американский миллиардер Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приёме новых сотрудников в компанию Tesla. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на разосланное работникам автокомпании письмо.

"Никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока вы не получите моё одобрение по электронной почте", — пишет Маск.

Он поручил вице-президентам присылать список запросов на приём раз в неделю. Нововведение предприниматель объяснил тем, что хочет разобраться, как ведётся новый набор сотрудников в Tesla.

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Ранее Маск заявил, что покидает должность гендиректора Twitter. Он уже нашёл себе замену: пост займёт глава отдела рекламы медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Она уже отреагировала на назначение.

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Twitter / Tesla

Артур Лапсаков
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