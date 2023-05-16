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15 мая, 22:37

Маска вызвали в суд из-за дела JP Morgan и Эпштейна

Американскому бизнесмену Илону Маску направлена судебная повестка от властей Виргинских Островов из-за иска против одного из крупнейших американских банков — JP Morgan Chase, которого обвиняли в помощи финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом пишет CNBC.

Требование власти островов обосновали тем, что Эпштейн "пытался ссылаться" на Маска при взаимодействии с банком.

Сам предприниматель пока никак не отреагировал на публикацию этих данных.

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Ранее Лайф писал, что Илон Маск счёл WhatsApp опасной платформой. По словам миллиардера, этому мессенджеру нельзя доверять.

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Артур Лапсаков
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