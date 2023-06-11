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11 июня, 10:20

Первые прототипы "кибертрака" Илона Маска признали опасными

Wired: У первых прототипов Tesla Cybertruck есть проблемы с тормозами и шумом

<p>Прототип Tesla Cybertruck. Обложка © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/Kruzat" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kruzat</a></p>

Прототип Tesla Cybertruck. Обложка © Reddit / Kruzat

У первых прототипов электропикапа Tesla Cybertruck — одного из проектов миллиардера Илона Маска — обнаружено множество недочётов в конструкциях. Так, инженеры обнаружили проблемы с подвеской, герметизацией кузова, уровнем шума, а также с управляемостью и системой тормозов, что, по мнению специалистов, говорит об опасности данного транспорта, сообщает Wired.

Как говорится в материале, из-за необычного дизайна Cybertruck его трудно полностью закрыть. В свою очередь, это и сделало его значительно шумнее, чем предполагали разработчики. Кроме того, во время тестирования, в частности, были замечены рывки на средней скорости, проблемы с тормозами, а также тряска конструкции. По мнению одного из руководителей компании Nissan, авто далеко от совершенства.

Отметим, что Cybertruck всё ещё находится в разработке. Изначально предполагалось, что производство электропикапа начнётся в 2021 году, и в настоящее время авто ждут около двух миллионов людей, которые оформили на него предзаказ. Когда машина доедет до покупателей, по-прежнему не ясно. Tesla всё время отодвигает сроки презентации электропикапа.

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Наталья Исакова
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