В США с 2019 года в авариях с Tesla на автопилоте погибли 17 человек

С 2019 года в США погибло 17 человек в 736 ДТП с участием электромобилей Tesla со включённым автопилотом. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на информацию Национальной администрации дорожной безопасности Штатов.

Аварий, как указывает издание, оказалось "намного больше, чем ранее сообщалось". Ещё прошлым летом американские власти зафиксировали три случая гибели людей по вине автопилота. Как пояснили эксперты, одной из причин увеличения количества таких ДТП могли стать нововведения Tesla в работе системы в режиме автопилотирования.

Оказалось, что водители электромашин не учитывают то, что помощник не рассчитан на работу без участия человека. Как указывают в компании, эта функция является электронным ассистентом и способна только корректировать курс машины или использовать тормоза. Но водитель всё равно обязан держать руль, чтобы взять управление автомобилем на себя при необходимости.