Tesla начала производство пикапа Cybertruck после двухлетних отсрочек
Сотрудники завода по производству Cybertruck. Обложка © Twitter / Tesla
Компания Tesla продемонстрировала первый электрический пикап Cybertruck, собранный на заводе в Техасе. Фото новой модели автомобиля компания опубликовала в "Твиттере".
"Первый Cybertruck построен на "Гига Техас"!" — подписала снимок компания в соцсети.
Презентация электрического пикапа Cybertruck с футуристичным дизайном состоялась в ноябре 2019 года. Тогда же было объявлено о планах запуска серийного производства новой модели в 2021 году. По словам основателя компании Илона Маска, корпус автомобиля сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, а стёкла пикапа бронированные.
Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что произведённые его компанией электромобили станут практически автономными благодаря развитию искусственного интеллекта. Это случится, как считает бизнесмен, уже к концу 2023 года.