Tesla начала производство пикапа Cybertruck после двухлетних отсрочек

Компания Tesla продемонстрировала первый электрический пикап Cybertruck, собранный на заводе в Техасе. Фото новой модели автомобиля компания опубликовала в "Твиттере".

"Первый Cybertruck построен на "Гига Техас"!" — подписала снимок компания в соцсети.

Презентация электрического пикапа Cybertruck с футуристичным дизайном состоялась в ноябре 2019 года. Тогда же было объявлено о планах запуска серийного производства новой модели в 2021 году. По словам основателя компании Илона Маска, корпус автомобиля сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, а стёкла пикапа бронированные.