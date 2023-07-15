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15 июля, 20:40

Tesla начала производство пикапа Cybertruck после двухлетних отсрочек

<p>Сотрудники завода по производству Cybertruck. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Tesla/status/1680121747910148099?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tesla</a></p>

Сотрудники завода по производству Cybertruck. Обложка © Twitter / Tesla

Компания Tesla продемонстрировала первый электрический пикап Cybertruck, собранный на заводе в Техасе. Фото новой модели автомобиля компания опубликовала в "Твиттере".

"Первый Cybertruck построен на "Гига Техас"!" — подписала снимок компания в соцсети.

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Презентация электрического пикапа Cybertruck с футуристичным дизайном состоялась в ноябре 2019 года. Тогда же было объявлено о планах запуска серийного производства новой модели в 2021 году. По словам основателя компании Илона Маска, корпус автомобиля сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, а стёкла пикапа бронированные.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что произведённые его компанией электромобили станут практически автономными благодаря развитию искусственного интеллекта. Это случится, как считает бизнесмен, уже к концу 2023 года.

Юлия Коновалова
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