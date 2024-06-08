Россиянам рассказали, кто будет работать 12 июня
Эксперт Захаренкова: В День России будут работать сотрудники со сменным графиком
Вся страна 12 июня будет праздновать День России. В связи с этим заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала корреспондентам "Москвы 24", кто будет работать в этот день.
По её словам, этот момент заденет две категории граждан: это сотрудники, у которых сменный график, а также специалисты, занятые в непрерывно действующих организациях и экстренных службах. Помимо того, эксперт рассказала, что из-за праздничного дня зарплата отдыхающих россиян не должна измениться.
"Выходной 12 июня не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад", — заявила Захаренкова.
Учитывая это, зарплата трудящихся на пятидневке и получающих оклад будет такая же, как и обычно. В то же время её можно увеличить, если выйти на работу в праздник по просьбе руководства. В таком случае за этот день полагается оплата труда в двойном размере.
Собеседница издания также отметила, что сотрудник имеет право вместо повышенной оплаты за выход в праздничный день взять дополнительный выходной. В этом случае компенсация будет произведена в одинарном размере.
Ранее Life.ru писал, что ещё об одном возможном выходном дне для россиян недавно рассказывал министр труда Антон Котяков. По его словам, таким днём скоро может стать 31 декабря.
Pixabay / designerpoint