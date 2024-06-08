Россиянам рассказали, кто будет работать 12 июня

Вся страна 12 июня будет праздновать День России. В связи с этим заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала корреспондентам "Москвы 24", кто будет работать в этот день.

По её словам, этот момент заденет две категории граждан: это сотрудники, у которых сменный график, а также специалисты, занятые в непрерывно действующих организациях и экстренных службах. Помимо того, эксперт рассказала, что из-за праздничного дня зарплата отдыхающих россиян не должна измениться.

"Выходной 12 июня не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад", — заявила Захаренкова.

Учитывая это, зарплата трудящихся на пятидневке и получающих оклад будет такая же, как и обычно. В то же время её можно увеличить, если выйти на работу в праздник по просьбе руководства. В таком случае за этот день полагается оплата труда в двойном размере.

Собеседница издания также отметила, что сотрудник имеет право вместо повышенной оплаты за выход в праздничный день взять дополнительный выходной. В этом случае компенсация будет произведена в одинарном размере.