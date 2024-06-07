В России 31 декабря могут сделать официальным выходным

В России 31 декабря в 2025 году может стать официальным выходным днём. Об этом в интервью корреспондентам ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В перспективе мы сейчас, когда начнём формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернёмся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днём. Запрос от общества на это большой", — заявил собеседник информагентства.