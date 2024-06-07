В России 31 декабря могут сделать официальным выходным
Котяков: Минтруд РФ рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём
В России 31 декабря в 2025 году может стать официальным выходным днём. Об этом в интервью корреспондентам ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил руководитель Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В перспективе мы сейчас, когда начнём формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернёмся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днём. Запрос от общества на это большой", — заявил собеседник информагентства.
Стоит отметить, что ранее народные избранники предлагали сделать 31 декабря выходным днём вместо 8 января, а восьмой день первого месяца нового года сделать рабочим.
Ранее Life.ru, что в Госдуму в понедельник, 3 июня, группа депутатов ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Впоследствии член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила по этому поводу, что данная инициатива может привести к дискриминации таких сотрудниц. А в Правительстве РФ попросили авторов переработать данный проект.
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