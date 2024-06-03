Депутат и юрист объяснили, чем может обернуться сокращение рабочей недели для россиянок с детьми

Инициатива о сокращении на один час рабочей недели для женщин с двумя и более детьми может привести к дискриминации таких сотрудниц. Этого не исключила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу", — отметила Бессараб в беседе с 360.ru.

Депутат привела в пример беременных женщин: по закону им нельзя отказывать в приёме на работу, но по факту некоторые работодатели уклоняются от найма таких сотрудниц под разными предлогами.

Бессараб призвала всесторонне рассмотреть эту инициативу и учитывать также мнение работодателя, потому что он будет вынужден искать подмену сотруднице, которая пораньше ушла с работы.

А юрист Юрий Никитин не исключил, что в случае принятия подобного закона есть вероятность, что заработная плата таких россиянок будет незначительно уменьшена.

"Несмотря на новые правила, которые предлагают депутаты, работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник был как можно больше погружён в рабочий процесс. Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль", — отметил юрист в беседе с "Вечерней Москвой".