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3 июня, 13:08

Депутат и юрист объяснили, чем может обернуться сокращение рабочей недели для россиянок с детьми

Бессараб: Сокращённая рабочая неделя не должна ущемлять права женщин с детьми

Инициатива о сокращении на один час рабочей недели для женщин с двумя и более детьми может привести к дискриминации таких сотрудниц. Этого не исключила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу", — отметила Бессараб в беседе с 360.ru.

Депутат привела в пример беременных женщин: по закону им нельзя отказывать в приёме на работу, но по факту некоторые работодатели уклоняются от найма таких сотрудниц под разными предлогами.

Бессараб призвала всесторонне рассмотреть эту инициативу и учитывать также мнение работодателя, потому что он будет вынужден искать подмену сотруднице, которая пораньше ушла с работы.

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А юрист Юрий Никитин не исключил, что в случае принятия подобного закона есть вероятность, что заработная плата таких россиянок будет незначительно уменьшена.

"Несмотря на новые правила, которые предлагают депутаты, работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник был как можно больше погружён в рабочий процесс. Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль", отметил юрист в беседе с "Вечерней Москвой".

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким — предлагают сократить рабочее время для данной категории граждан до 39 часов в неделю. Однако в Правительстве РФ попросили доработать документ и напомнили, что для многодетных родителей законодательством уже предусмотрены гарантии и меры поддержки.

Обложка ©

Freepik.com / prostooleh

Александра Вишнякова
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