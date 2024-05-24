В Госдуме предложили отпускать женщин с работы в пятницу на два часа раньше

Рабочие пятницы для женщин должны сократиться на два часа с сохранением средней зарплаты. Такое обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру труда и соцзащиты страны Антону Котякову, пишет РИА "Новости", ссылаясь на соответствующий документ.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", — указано в письме.

По словам Чернышова, эту меру нужно сделать обязательной для бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих. А вот частные компании обязать будет сложно, для них эта директива будет носить рекомендательный характер. В обращении автор ссылается на данные Минтруда и соцзащиты за март прошлого года, где сказано, что женщины составляют 49% от всей рабочей силы страны.

Чернышов также упомянул со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, что продолжительность рабочей недели в первом квартале прошлого года страны увеличилась до 38 часов 30 минут, достигнув максимума за десять лет. Это произошло из-за экономической активности женщин, которая годом ранее была меньше на 27 минут. Активность мужчин за этот же период возросла всего на четыре минуты, отметил парламентарий.

Кроме того, напомнил Чернышов, женщины продолжают заниматься домашними делами и ухаживать за детьми, тратя на это порядка шести часов в день. Он обратил внимание на подсчёт экспертов, которые выяснили, что если бы женщинам платили за работу по дому, то государству бы это обошлось в 22,3 триллиона рублей. А если инициатива по сокращению рабочих пятниц будет принята, женщины смогут качественнее отдыхать в выходные дни и проводить больше времени с семьёй, что улучшит демографическую ситуацию в стране.