В кабмине раскрыли, что не так с законопроектом о сокращённой рабочей неделе для мам с двумя детьми

Правительство России просит авторов переработать законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Заключение кабмина размещено в думской электронной базе в понедельник, 3 июня.

В правительственном отзыве говорится, что для многодетных родителе законодательством уже предусмотрены гарантии и меры поддержки: это и ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время, и защита от увольнения по инициативе работодателя, как и от служебных командировок без их письменного согласия. Кроме того, такие работники по закону не могут быть привлечены к сверхурочной работе, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Что касается сокращённой продолжительности рабочего времени, то эта мера предусмотрена трудовых законодательством в целях заботы об отдельной категории работников, "которые в силу физиологических особенностей и условий труда нуждаются в предоставлении им более длительного периода для восстановления", приводит ТАСС доводы кабмина. Если проект будет принят в текущей редакции, то работодатель при приёме лиц из числа многодетных "будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести".