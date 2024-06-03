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Регион
3 июня, 00:13

В России могут сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

ТАСС: В ГД внесут проект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя детьми

В Госдуму в понедельник, 3 июня, внесут на рассмотрение законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Как передаёт ТАСС со ссылкой на текст соответствующего документа, авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким — предлагают сократить это время для данной категории граждан до 39 часов в неделю.

"С учётом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет", — говорится в пояснительной записке к документу.

Законотворцы считают, что действующие льготы в этой области практически не затрагивают женщин с несколькими несовершеннолетними детьми. В ЛДПР сообщили, что в этой категории, согласно Всероссийской переписи населения, находятся 17,958 миллиона человек. Помимо того, депутаты подчеркнули, что подобные инициативы задают вектор продуктивной и реалистичной демографической политики.

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Напомним, что недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова предложение сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, сохранив среднюю заработную плату. Комментируя эту инициативу, некоторые эксперты пришли к выводу, что сокращение рабочей недели позволит слабому полу больше времени проводить с детьми.

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Алексей Соловьёв
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