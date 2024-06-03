В России могут сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми

В Госдуму в понедельник, 3 июня, внесут на рассмотрение законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми. Как передаёт ТАСС со ссылкой на текст соответствующего документа, авторы инициативы — группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким — предлагают сократить это время для данной категории граждан до 39 часов в неделю.

"С учётом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет", — говорится в пояснительной записке к документу.