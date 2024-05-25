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Регион
25 мая, 10:42

Эксперт рассказала, на что женщины потратят "лишние" часы при сокращении рабочей недели

Коваленко: При сокращении рабочей недели женщины уделят больше времени детям

Сокращение рабочей недели позволит женщинам больше времени проводить с детьми. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, комментируя соответствующую инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

"Нововведение может в какой-то мере облегчить труд женщин, ведь он заключается не только в профессиональной сфере, но и в быту. А самым важным фактором будет являться ещё то, что в эти два часа женщины смогут провести время с детьми, что является важным для большинства семей", — отметила она в беседе с интернет-изданием Regions.

По словам эксперта, такое предложение может распространиться на бюджетные, государственные и муниципальные организации. При этом в большинстве из них пятница уже сокращённая — работа заканчивается на час раньше.

"Поэтому, вероятно, сокращение рабочего времени для женщин в пятницу произойдёт не на два часа, а на один. Это не повлияет критично на экономические показатели организаций в Московской области", — подчеркнула Коваленко.

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Как сообщал Life.ru, 24 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова предложение сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, сохранив среднюю заработную плату. Предлагалось, что изменение будет в обязательном порядке внедрено в бюджетную сферу, а также будет касаться государственных и муниципальных служащих.

Обложка ©

Freepik.com

Никита Осипов
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