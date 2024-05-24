"Любой имеет право на отдых": В СФ не оценили идею сокращения рабочей пятницы только для женщин

Предложение ЛДПР по сокращению рабочей пятницы на два часа для женщин с сохранением заработной платы не имеет под собой функциональных оснований и сделано для того, чтобы создать инфоповод. Такое заявление сделал сенатор Айрат Гибатдинов.

"На мой взгляд, идея не несёт за собой реальных оснований и предложена с целью создания информационного шума. Тем более что условия труда прежде всего должны быть равными. Любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола. Возвращаясь к реальности, считаю, что ТК в целом должен быть пересмотрен", — цитирует его РИА "Новости".

Законодатель подчеркнул, что в Госдуме уже звучало предложение по внедрению новой концепции в российское трудовое законодательство, которое предполагает полный пересмотр отношения к рабочей деятельности в современных реалиях. Также сенатор добавил, что лично вносил в ГД законопроект о сокращении на час трудовой недели, после чего от партии ЛДПР, как с "конвейера", начали поступать однотипные инициативы. По мнению Гибатдинова, партия занимается "чистым плагиатом".