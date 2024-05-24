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24 мая, 11:44

"Любой имеет право на отдых": В СФ не оценили идею сокращения рабочей пятницы только для женщин

Сенатор Гибатдинов назвал инфошумом идею ЛДПР сократить рабочую пятницу женщинам

Девушка смотрит на время, потому что хочет поскорее уйти с работы в эту пятницу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Девушка смотрит на время, потому что хочет поскорее уйти с работы в эту пятницу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Предложение ЛДПР по сокращению рабочей пятницы на два часа для женщин с сохранением заработной платы не имеет под собой функциональных оснований и сделано для того, чтобы создать инфоповод. Такое заявление сделал сенатор Айрат Гибатдинов.

"На мой взгляд, идея не несёт за собой реальных оснований и предложена с целью создания информационного шума. Тем более что условия труда прежде всего должны быть равными. Любой человек имеет право на отдых вне зависимости от пола. Возвращаясь к реальности, считаю, что ТК в целом должен быть пересмотрен", цитирует его РИА "Новости".

Законодатель подчеркнул, что в Госдуме уже звучало предложение по внедрению новой концепции в российское трудовое законодательство, которое предполагает полный пересмотр отношения к рабочей деятельности в современных реалиях. Также сенатор добавил, что лично вносил в ГД законопроект о сокращении на час трудовой недели, после чего от партии ЛДПР, как с "конвейера", начали поступать однотипные инициативы. По мнению Гибатдинова, партия занимается "чистым плагиатом".

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Напомним, сегодня стало известно, что вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова предложение сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, сохранив среднюю заработную плату. Предлагалось, что изменение будет в обязательном порядке внедрено в бюджетную сферу, а также будет касаться государственных и муниципальных служащих.

Юрий Лысенко
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