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Регион
23 мая, 05:38

В России предложили платить молодым мамам по 200 тысяч за каждого ребёнка

В Госдуму внесут законопроект о выплате 200 тысяч за рождение ребёнка до 25 лет

Депутаты от партии ЛДПР собираются предложить внести в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребёнка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей", — сказано в пояснительной записке.

При этом выплаты от государства можно получать за каждого рождённого ребёнка, пока женщине не исполнится 25 лет. Такая мера связана с демографической ситуацией в России, где средний возраст матери при рождении первенца приближается к 30 годам. Около 40% россиянок отказываются рожать детей, поскольку в полной мере не удовлетворены материальным положением и жилищными условиями.

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Ранее Life.ru писал, что регионы России в этом году направили 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента Владимира Путина. Правительство 46 субъектов страны уже подготовило обновление нормативно-правовой базы для этого.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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