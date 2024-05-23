В России предложили платить молодым мамам по 200 тысяч за каждого ребёнка
В Госдуму внесут законопроект о выплате 200 тысяч за рождение ребёнка до 25 лет
Депутаты от партии ЛДПР собираются предложить внести в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребёнка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей", — сказано в пояснительной записке.
При этом выплаты от государства можно получать за каждого рождённого ребёнка, пока женщине не исполнится 25 лет. Такая мера связана с демографической ситуацией в России, где средний возраст матери при рождении первенца приближается к 30 годам. Около 40% россиянок отказываются рожать детей, поскольку в полной мере не удовлетворены материальным положением и жилищными условиями.
Ранее Life.ru писал, что регионы России в этом году направили 95 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента Владимира Путина. Правительство 46 субъектов страны уже подготовило обновление нормативно-правовой базы для этого.
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