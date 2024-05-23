В России предложили платить молодым мамам по 200 тысяч за каждого ребёнка

Депутаты от партии ЛДПР собираются предложить внести в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату единовременного пособия в 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребёнка до 25 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей", — сказано в пояснительной записке.

При этом выплаты от государства можно получать за каждого рождённого ребёнка, пока женщине не исполнится 25 лет. Такая мера связана с демографической ситуацией в России, где средний возраст матери при рождении первенца приближается к 30 годам. Около 40% россиянок отказываются рожать детей, поскольку в полной мере не удовлетворены материальным положением и жилищными условиями.