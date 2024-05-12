Многодетные семьи получат 95 млрд по майскому указу Путина

Российские регионы в этом году уже выделили 95 миллиардов рублей, которые пойдут на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о поддержке многодетных семей. Об этом рассказала исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по труду и соцполитике в Госдуме.

"По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента (о многодетных семьях. — Прим. Life.ru). Но я думаю, что эта цифра будет меняться", — уточнила она.