Многодетные семьи получат 95 млрд по майскому указу Путина
Голикова: Регионы направляют на поддержку многодетных семей 95 млрд рублей
Регионы направляют на поддержку многодетных семей 95 млрд рублей. Обложка © freepik
Российские регионы в этом году уже выделили 95 миллиардов рублей, которые пойдут на реализацию указа президента РФ Владимира Путина о поддержке многодетных семей. Об этом рассказала исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по труду и соцполитике в Госдуме.
"По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента (о многодетных семьях. — Прим. Life.ru). Но я думаю, что эта цифра будет меняться", — уточнила она.
Голикова подчеркнула, что власти сорока шести субъектов РФ уже обновили нормативно-правовую базу под программу о многодетных семьях.
Напомним, 23 января президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". В частности, теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку от государства. Глава страны отметил, что многодетность — прекрасная опора для развития страны.