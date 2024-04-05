В России предложили инициативу по увеличению страхового стажа для многодетных матерей

Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец стала инициатором предложения о включении в страховой стаж матери периода с момента рождения ребёнка до достижения ею пенсионного возраста. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение на имя зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой.

"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей", — говорится в тексте обращения.

Волынец напомнила, что 29 февраля 2024 года Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил, что необходима постоянная работа, целью которой будет являться повышение качества жизни семей с детьми. Детский омбудсмен считает, что эта инициатива поможет поддержать материнство, семейные ценности и уважение к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию детей.