В России предложили инициативу по увеличению страхового стажа для многодетных матерей
Волынец: Нужно увеличить страховой стаж для многодетных матерей
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец стала инициатором предложения о включении в страховой стаж матери периода с момента рождения ребёнка до достижения ею пенсионного возраста. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение на имя зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой.
"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в защиту прав и интересов детей поддержать вышеуказанную инициативу и разработать соответствующий законопроект, который приведёт к положительным изменениям в жизни многодетных семей", — говорится в тексте обращения.
Волынец напомнила, что 29 февраля 2024 года Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил, что необходима постоянная работа, целью которой будет являться повышение качества жизни семей с детьми. Детский омбудсмен считает, что эта инициатива поможет поддержать материнство, семейные ценности и уважение к выбору многодетных родителей, посвятивших себя воспитанию детей.
Напомним, 29 февраля Путин в своём Послании к Федеральному собранию заявил о запуске нацпроекта "Семья". В рамках этой программы глава государства предложил продлить выплаты материнского капитала и программу семейной ипотеки по кредитной ставке 6% до 2030 года, а также увеличить налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей в месяц.