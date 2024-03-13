Омбудсмен заступилась за Анну Асти и рассказала, как та перечислила детям миллионы

После скандала с "голой вечеринкой" певица Анна Асти занялась благотворительностью, рассказала детский омбудсмен Ирина Волынец. По её словам, артистка посетила с концертом подопечных благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", а также перечислила четыре миллиона рублей на счёт организации.

"Мы привезли целый грузовик подарков, и дети, которые находятся в фонде, смогли выбрать всё, что душе угодно. Это было очень трогательное мероприятие. Анна Асти исполнила свои песни под акустическое сопровождение, без микрофона. И дети пели вместе с ней. Море положительных эмоций!" — рассказала Ирина Волынец в беседе с "Царьградом".

По её словам, в настоящее время вместе с артисткой они собирают идеи и предложения для продолжения помощи нуждающимся. Выяснилось, что Асти уже не первый год занимается благотворительностью. Волынец отметила, что если раньше были случайные акции, то сейчас это происходит на постоянной основе. Она подчеркнула, что для многих ошибки становятся опорной точкой для духовного роста, а также уроком, чтобы такого больше не повторять.