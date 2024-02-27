Концерты Анны Асти начали отменять по всей России, под угрозой срыва весь её тур по стране

Концерты Анны Асти (Дзюба) начали отменять по всей России, под угрозой срыва весь её тур по стране. По данным Mash, выступления певицы уже не стоит ждать в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.