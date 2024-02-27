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27 февраля, 12:07

Концерты Анны Асти начали отменять по всей России, под угрозой срыва весь её тур по стране

Mash: Концерты Анны Асти начали отменять по всей стране

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti

Концерты Анны Асти (Дзюба) начали отменять по всей России, под угрозой срыва весь её тур по стране. По данным Mash, выступления певицы уже не стоит ждать в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Скоро этот список может пополниться, поэтому фанаты артистки начали массово сдавать билеты. Причём даже в тех городах, где мероприятия пока не отменяли.

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Напомним, Анна Асти приняла участие в скандальной "почти голой вечеринке" Насти Ивлеевой, вызвав общественное негодование. Общественники попросили лишить певицу гражданства, её новогодний концерт в одном из столичных клубов отменили, а сама она с мужем улетела из России. Позднее у лейбла артистки нашли долг по налогам в 7,5 миллиона рублей, который она, впрочем, оперативно оплатила.

Матвей Константинов
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