"Обязательно буду в строю": Асти прервала молчание после отъезда из России

Уехавшая из России певица Анна Асти (Анна Дзюба) вышла на связь с поклонниками и объяснила, куда пропала после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Как утверждает звезда, ей потребовался отпуск, чтобы восстановиться после операции на ногах.

"Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах, это было запланировано ещё год назад, ходить пока сложно, но всё заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю", — написала Асти в соцсетях.

Анна Асти прервала молчание после отъезда из России. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti