"Обязательно буду в строю": Асти прервала молчание после отъезда из России
Оскандалившейся на "голой вечеринке" Анне Асти провели операции на ногах
Певица Анна Асти. Обложка © Telegram / ANNA ASTI
Уехавшая из России певица Анна Асти (Анна Дзюба) вышла на связь с поклонниками и объяснила, куда пропала после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Как утверждает звезда, ей потребовался отпуск, чтобы восстановиться после операции на ногах.
"Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах, это было запланировано ещё год назад, ходить пока сложно, но всё заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю", — написала Асти в соцсетях.
Анна Асти прервала молчание после отъезда из России. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti
Вместе с тем артистка анонсировала сюрприз для поклонников. По её словам, вскоре она запустит большой проект, над которым трудилась вместе со своей командой в последнее время. В заключение Асти поблагодарила поклонников за беспокойство и поддержку.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 21 декабря 2023 года. Гости пришли практически обнажёнными, при этом Анна Асти там не раздевалась, а выступала на сцене как приглашённая звезда. Тем не менее певица попала под раздачу, как и многие другие знаменитости, которые были на мероприятии. Так, у Анны Асти сорвался новогодний концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить её недавно полученного российского гражданства. 19 января стало известно, что певица улетела из России с мужем.