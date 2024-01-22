"Асти на минималках": Уехавшей из России "Царице" подобрали замену

Певицу Анну Асти (Анна Дзюба), уехавшую из России после скандальной "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой, могут заменить Мари Краймбрери, Mia Boyka или Mary Gu. Такое мнение выразил продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Мари Краймбрери (Марина Жадан) — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию, — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Заменить Асти, известную по хитам "Царица" и "По барам", может и Mary Gu (Мария Гусарова), считает эксперт. Он напомнил, что та отлично стартовала во время пандемии с альбомом "Дисней", однако затем "всё затерялось". В то же время критик подчеркнул, что у Mary Gu хорошие перспективы. Говоря о других артистках, которые могут прийти на смену Асти, Бабичев назвал и Mia Boyka (Мария Бойко), которая только начинает карьеру.

"Вырастет в профессиональном и музыкальном плане, хитовый репертуар — и всё может быть. Но пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чуть зацеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива. Однако Анна Асти слишком заметная персона", — указал критик.