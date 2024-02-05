У бежавшей после "голой вечеринки" Асти нашли долг перед налоговой в 7,5 млн

Музыкальный лейбл под названием Fenix Music, учредителем которого является певица Анна Asti (Асти), задолжал налоговой 7,5 миллиона рублей. Об этом узнал портал "Страсти".

Анна Дзюба, также известная как Анна Asti, учредила музыкальный лейбл Fenix Music в сентябре 2023 года. Компания была создана для раскрутки молодых талантливых артистов. Лейбл ушёл в минус по чистой прибыли — заработок компании составил -812 тысяч рублей.