У бежавшей после "голой вечеринки" Асти нашли долг перед налоговой в 7,5 млн
Музыкальный лейбл Анны Асти задолжал ФНС более 7,5 миллиона рублей
Анна Asti. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкальный лейбл под названием Fenix Music, учредителем которого является певица Анна Asti (Асти), задолжал налоговой 7,5 миллиона рублей. Об этом узнал портал "Страсти".
Анна Дзюба, также известная как Анна Asti, учредила музыкальный лейбл Fenix Music в сентябре 2023 года. Компания была создана для раскрутки молодых талантливых артистов. Лейбл ушёл в минус по чистой прибыли — заработок компании составил -812 тысяч рублей.
Согласно сведениям журналистов, за ООО "Феникс Мьюзик" числится долг перед налоговой службой в 7 593 875 рублей. Львиную долю суммы составляет налог на прибыль (4 миллиона рублей). Кроме того, компания исполнительницы избегает уплаты налога на добавленную стоимость (3,4 миллиона рублей). Из-за просроченных платежей к сумме долга добавили пени в размере 69 тысяч рублей.
Как уже писал Life.ru, у Анны Асти сорвался новогодний концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить её недавно полученного российского гражданства из-за участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. 19 января стало известно, что певица улетела из России с мужем.