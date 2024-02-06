Лейбл певицы Асти оплатил долг в 7,5 млн и предотвратил блокировку счетов

Музыкальный лейбл певицы Анны Асти ООО Fenix Music опроверг информацию о наличии задолженности перед налоговой в размере 7,5 миллиона рублей. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Уважаемые журналисты! Последние несколько часов мы наблюдаем информационный вброс якобы о наличии у нашего юрлица налоговой задолженности. В связи с чем хотели бы дать официальный комментарий. На дату 05.02.2024 у компании ООО "Феникс Мьюзик" нет задолженности по уплате налогов", — заявили там, сославшись на данные из личного кабинета юридического лица на сайте ФНС.

Представители лейбла также отметили, долг на сумму 7,6 миллиона рублей у организации имелся на 10 ноября 2023 года, но к 5 февраля эта сумма уже была выплачена. А в противном случае Fenix Music получила бы блокировку счёта от ФНС и не смогла бы вести финансовую работу. В лейбле подчеркнули, что компания не имеет проблем с операционной деятельностью и строго придерживается российского законодательства.