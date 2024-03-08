Пропавшая после "голой вечеринки" Анна Асти впервые вышла на сцену

Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) вечером в пятницу, 8 марта, впервые вышла на сцену после декабрьской "голой вечеринки". Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки", выступив на ВДНХ в Москве. Видео © Life.ru

Поклонники, соскучившиеся по пропавшей после скандального мероприятия артистке, встретили её бурными овациями. Несмотря на немного холодную погоду, сотни москвичей пришли послушать полюбившиеся многим песни, среди которых хиты "Повело", "Космически" и "Царица". Асти поздравила женщин с их праздником и призналась поклонникам в любви.