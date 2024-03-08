Пропавшая после "голой вечеринки" Анна Асти впервые вышла на сцену
Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки", выступив на ВДНХ в Москве
Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) вечером в пятницу, 8 марта, впервые вышла на сцену после декабрьской "голой вечеринки". Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки", выступив на ВДНХ в Москве. Видео © Life.ru
Поклонники, соскучившиеся по пропавшей после скандального мероприятия артистке, встретили её бурными овациями. Несмотря на немного холодную погоду, сотни москвичей пришли послушать полюбившиеся многим песни, среди которых хиты "Повело", "Космически" и "Царица". Асти поздравила женщин с их праздником и призналась поклонникам в любви.
Анна Асти вызвала общественное негодование после того, как приняла участие в скандальной "Почти голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Активисты попросили лишить певицу гражданства, её новогодний концерт в одном из столичных клубов отменили, а сама она с супругом улетела из России. Позднее у лейбла артистки нашли долг по налогам 7,5 миллиона рублей, который, впрочем, она оперативно оплатила. Но певицу настигла новая напасть: её концерты начали отменять по всей стране, под угрозой срыва оказался целый тур.
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