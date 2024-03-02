Раскрыт райдер Анны Асти, которая возвращается на сцену после "отмены"
Mash: Анна Асти вернулась в Россию и начала готовиться к возобновлению концертов
Певица Анна Асти. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti
Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) вернулась в Россию. В настоящее время артистка готовится возобновить частные выступления после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, отъезда из страны и отмены концертного тура, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, гонорар Асти с выступлений опустился с десяти до семи миллионов рублей после отъезда из-за скандальной вечеринки. У автора хита "Царица" также появился обновлённый райдер. Перелёт — только бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Для размещения певицы необходимо подобрать пятизвёздочную гостиницу с номером люкс площадью не менее 80 квадратных метров с видом на тихую сторону. Вдобавок певица требует увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашину и меню выбора подушек.
Что касается питания, то Асти предпочитает фрукты, орехи, швейцарский шоколад и десять бутылок воды. Все перемещения звезды должны осуществляться только на "мерседесе" — "майбах" или V-класса — с опрятным и внимательным водителем. Уточняется, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчёт гримёрки: окна должны быть занавешены, а камеры заклеены. Кроме того, артистка требует клей "Момент" и нейлоновые перчатки. Из алкоголя обязательны коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet & Chandon.
За нахождение посторонних на площадке во время саундчека (проверка звука) — штраф 100 тысяч рублей за каждого лишнего человека. Согласно райдеру, охрана должна состоять из десяти человек, фото-, видеосъёмка только по согласованию. Если кто-то сделает снимки или запишет видео при подготовке концерта — штраф один миллион рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что Асти вызвала общественное негодование после того, как приняла участие в скандальной "Почти голой вечеринке" Ивлеевой. Активисты попросили лишить певицу гражданства, её новогодний концерт в одном из столичных клубов отменили, а сама она с мужем улетела из страны. Позднее у лейбла артистки нашли долг по налогам 7,5 миллиона рублей, который она, впрочем, оперативно оплатила. Но Асти настигла новая беда: её концерты начали отменять по всей России, под угрозой срыва оказался весь тур.