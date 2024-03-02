Раскрыт райдер Анны Асти, которая возвращается на сцену после "отмены"

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) вернулась в Россию. В настоящее время артистка готовится возобновить частные выступления после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, отъезда из страны и отмены концертного тура, пишет Mash.











По информации телеграм-канала, гонорар Асти с выступлений опустился с десяти до семи миллионов рублей после отъезда из-за скандальной вечеринки. У автора хита "Царица" также появился обновлённый райдер. Перелёт — только бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Для размещения певицы необходимо подобрать пятизвёздочную гостиницу с номером люкс площадью не менее 80 квадратных метров с видом на тихую сторону. Вдобавок певица требует увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашину и меню выбора подушек.

Что касается питания, то Асти предпочитает фрукты, орехи, швейцарский шоколад и десять бутылок воды. Все перемещения звезды должны осуществляться только на "мерседесе" — "майбах" или V-класса — с опрятным и внимательным водителем. Уточняется, что в райдере Асти содержатся и пожелания насчёт гримёрки: окна должны быть занавешены, а камеры заклеены. Кроме того, артистка требует клей "Момент" и нейлоновые перчатки. Из алкоголя обязательны коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet & Chandon.