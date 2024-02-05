Новый райдер Киркорова показал, насколько "отмена" поумерила аппетиты поп-короля

Недавний скандал с "не той дверью", в который попал певец Филипп Киркоров, и последовавший за ним отлёт артиста в США серьёзно повлияли на стоимость его выступлений. Спрос на его шоу резко снизился, из-за чего команде поп-исполнителя пришлось уменьшить ценник на 4,5 миллиона рублей и вообще стать поскромнее в условиях. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, российский певец болгарского происхождения теперь будет выступать преимущественно для частных лиц. Предполагаемая схема такова: заказчику сперва объявят стандартный ценник в 150 тысяч долларов, а потом сделают "особое предложение", предложив скинуть стоимость до 100 тысяч. Безжалостным правкам подвергся и роскошный райдер Киркорова: там остались зеркало в пол, корзинка с фруктами, кола, мясная, сырная или хлебная нарезка, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт.