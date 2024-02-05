Новый райдер Киркорова показал, насколько "отмена" поумерила аппетиты поп-короля
Mash: Киркоров снизил стоимость выступлений на 4,5 миллиона рублей
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Недавний скандал с "не той дверью", в который попал певец Филипп Киркоров, и последовавший за ним отлёт артиста в США серьёзно повлияли на стоимость его выступлений. Спрос на его шоу резко снизился, из-за чего команде поп-исполнителя пришлось уменьшить ценник на 4,5 миллиона рублей и вообще стать поскромнее в условиях. Об этом сообщает Mash.
По информации канала, российский певец болгарского происхождения теперь будет выступать преимущественно для частных лиц. Предполагаемая схема такова: заказчику сперва объявят стандартный ценник в 150 тысяч долларов, а потом сделают "особое предложение", предложив скинуть стоимость до 100 тысяч. Безжалостным правкам подвергся и роскошный райдер Киркорова: там остались зеркало в пол, корзинка с фруктами, кола, мясная, сырная или хлебная нарезка, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт.
А ещё в ценник входит подтанцовка. Киркоров в целом стал неслыханно демократичен — клиенту теперь будет позволено самому выбрать песни из его арсенала. Петь свою музыку, но поскромнее, артиста вынуждает череда массовых отмен, которые продолжаются с Нового года. Это затронуло не только выступления на сцене, но и участие в передачах на телевидении и кино.
Как уже рассказывал Life.ru, певец переживает не лучшие дни из-за "голой вечеринки". После скандального мероприятия Киркоров заявил, что посетил тусовку только из-за того, что обещал Ивлеевой бартер. Позже исполнителя призвали лишить звания народного артиста, а также удалили сцены с ним из фильма "Иван Васильевич меняет всё". Кроме того, Киркорова решили убрать с афиши "Золотого граммофона". А 22 января стало известно, что суд взыскал с поп-короля почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам.