Киркорова заметили в США с полными пакетами и неизвестным мужчиной
Mash: Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны
Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Telegram / Mash
Певца Филиппа Киркорова заметили в США, народного артиста России сфотографировали в Нью-Йорке возле Madison Square Garden, где проходил концерт Мадонны. При этом в руках у Киркорова были полные пакеты мерча американской певицы, сообщает Mash.
Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Фото / Mash
На опубликованных телеграм-каналом фото видно, что Киркоров находился в компании мужчины, который нёс такие же пакеты из MSG.
Напомним, что последние месяцы далеко не лучшие в жизни народного артиста. Чёрная полоса у него началась после скандальной "почти голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, которая отгремела в московском клубе "Мутабор" 21 декабря 2023 года и вызвала широкую критику общественности. Артист заявил, что посетил тусовку, потому что обещал Ивлеевой бартер и вообще "ошибся дверью". Несмотря на это, певца призвали лишить звания народного артиста, а также убрали его из эпизода фильма "Иван Васильевич меняет всё", вырезали из некоторых новогодних программ и стёрли с афиши "Золотого граммофона". А на днях стало известно, что суд взыскал с Киркорова почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам.