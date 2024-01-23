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23 января, 17:34
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Киркорова заметили в США с полными пакетами и неизвестным мужчиной

Mash: Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны

Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Telegram / Mash

Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Telegram / Mash

Певца Филиппа Киркорова заметили в США, народного артиста России сфотографировали в Нью-Йорке возле Madison Square Garden, где проходил концерт Мадонны. При этом в руках у Киркорова были полные пакеты мерча американской певицы, сообщает Mash.

Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Фото / Mash

Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Обложка © Фото / Mash

На опубликованных телеграм-каналом фото видно, что Киркоров находился в компании мужчины, который нёс такие же пакеты из MSG.

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Напомним, что последние месяцы далеко не лучшие в жизни народного артиста. Чёрная полоса у него началась после скандальной "почти голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, которая отгремела в московском клубе "Мутабор" 21 декабря 2023 года и вызвала широкую критику общественности. Артист заявил, что посетил тусовку, потому что обещал Ивлеевой бартер и вообще "ошибся дверью". Несмотря на это, певца призвали лишить звания народного артиста, а также убрали его из эпизода фильма "Иван Васильевич меняет всё", вырезали из некоторых новогодних программ и стёрли с афиши "Золотого граммофона". А на днях стало известно, что суд взыскал с Киркорова почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам.

Никита Никонов
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