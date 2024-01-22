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22 января, 10:30

С Киркорова взыскали миллионы за долги по налогам

Суд взыскал с Киркорова почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

С певца Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам на почти восемь миллионов рублей. Такое решение приняли в суде Таганского района Москвы.

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — отметили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Там добавили, что народный артист РФ также обязан уплатить госпошлину в размере 24 032 рубля 46 копеек. По состоянию на понедельник, 22 января, судебный приказ не вступил в силу.

"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой
"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой

Как сообщал Лайф, Киркоров стал одним из гостей скандальной "почти голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой, которая отгремела в московском клубе "Мутабор" 21 декабря 2023 года. Артист заявил, что посетил тусовку, потому что обещал Ивлеевой бартер, и, вообще, "ошибся дверью". Несмотря на это, певца призвали лишить звания народного артиста, а также убрали его из эпизода фильма "Иван Васильевич меняет всё", вырезали из некоторых новогодних программ и стёрли с афиши "Золотого граммофона".

Никита Осипов
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