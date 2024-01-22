С Киркорова взыскали миллионы за долги по налогам

С певца Филиппа Киркорова взыскали задолженность по налогам на почти восемь миллионов рублей. Такое решение приняли в суде Таганского района Москвы.

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедросовича в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — отметили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.