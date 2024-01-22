"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой
Отар Кушанашвили назвал неискренними извинения участников "голой вечеринки"
Шоумен Отар Кушанашвили назвал неискренними извинения участников "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой. По словам журналиста, в таком положении люди могут сказать всё что угодно.
"Видно, что люди лицемерят. Человек в таком положении всё что угодно скажет", — сказал он в интервью блогеру Антону Штейну.
В то же время Кушанашвили назвал несоизмеримым масштаб скандального мероприятия и его последствий. К слову, самой Ивлеевой он симпатизирует и считает несправедливым, что гости вечеринки в конечном счёте отвернулись от неё.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" 21 декабря. Среди гостей скандального мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Уже спустя несколько дней многие из известных посетителей тусовки начали записывать извинения, в том числе и сама Ивлеева. Позднее её бизнес попал под проверку ФНС.
ТАСС / Елена Никитченко