"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой

Шоумен Отар Кушанашвили назвал неискренними извинения участников "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой. По словам журналиста, в таком положении люди могут сказать всё что угодно.

"Видно, что люди лицемерят. Человек в таком положении всё что угодно скажет", — сказал он в интервью блогеру Антону Штейну.