Путин: Во главу угла надо ставить задачи народосбережения, благополучия семей
Путин: Главные задачи для РФ — народосбережение и благополучие семей
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Главными задачами для РФ являются народосбережение, благополучие семей и укрепление суверенитета страны, причём многое здесь зависит от работы региональных и местных властей. С таким заявлением в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 апреля, выступил российский лидер Владимир Путин.
Он также напомнил, что 19 марта на встрече с главами фракций Госдумы обсуждалась реализация долгосрочной программы, которая зафиксирована в Послании Федеральному собранию. По словам президента, многие инициативы выдвигались парламентариями, субъектами и простыми россиянами.
"И реализовывать всё запланированное в экономике, науке, технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе", — добавил глава государства.
В ходе заседания Путин также призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы. По словам президента РФ, парламентскую систему нужно укреплять на основе самобытного опыта страны.