Путин: Во главу угла надо ставить задачи народосбережения, благополучия семей

Главными задачами для РФ являются народосбережение, благополучие семей и укрепление суверенитета страны, причём многое здесь зависит от работы региональных и местных властей. С таким заявлением в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 апреля, выступил российский лидер Владимир Путин.

Он также напомнил, что 19 марта на встрече с главами фракций Госдумы обсуждалась реализация долгосрочной программы, которая зафиксирована в Послании Федеральному собранию. По словам президента, многие инициативы выдвигались парламентариями, субъектами и простыми россиянами.

"И реализовывать всё запланированное в экономике, науке, технологиях, культуре, социальной сфере в широком смысле слова тоже, надеюсь, будем вместе", — добавил глава государства.