Путин назвал важнейшим этапом предстоящее формирование нового состава кабмина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Предстоящее формирование нового состава Правительства России является важнейшим этапом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.
"Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному Закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования", — добавил российский лидер.
По словам президента, члены парламента оправдают такое доверие граждан, которые решили повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития России.
Напомним, выборы президента России прошли 15, 16 и 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% бюллетеней победу на них с 87,28% голосов одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовало 76 277 708 человек. Согласно Конституции РФ, избранный президент должен утвердить новый состав правительства.