Путин назвал важнейшим этапом предстоящее формирование нового состава кабмина

Предстоящее формирование нового состава Правительства России является важнейшим этапом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

"Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному Закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования", — добавил российский лидер.

По словам президента, члены парламента оправдают такое доверие граждан, которые решили повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития России.