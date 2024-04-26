Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 12:40

Путин назвал важнейшим этапом предстоящее формирование нового состава кабмина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Предстоящее формирование нового состава Правительства России является важнейшим этапом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

"Парламенту предстоит реализовать свои конституционные полномочия, установленные в 2020 году поправками к Основному Закону страны и одобренные по итогам общероссийского голосования", — добавил российский лидер.

По словам президента, члены парламента оправдают такое доверие граждан, которые решили повысить роль законодательной власти, проявят ответственность и готовность вместе работать над повесткой развития России.

В Совфеде раскрыли подробности подготовки к инаугурации Путина 7 мая
В Совфеде раскрыли подробности подготовки к инаугурации Путина 7 мая

Напомним, выборы президента России прошли 15, 16 и 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% бюллетеней победу на них с 87,28% голосов одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовало 76 277 708 человек. Согласно Конституции РФ, избранный президент должен утвердить новый состав правительства.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров