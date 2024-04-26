Президент России Владимир Путин призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы. Об этом глава государства заявил, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей.

"Необходимо обеспечивать её [общественно-политической системы РФ] стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства", — сказал президент.