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26 апреля, 12:30

Путин призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы. Об этом глава государства заявил, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей.

"Необходимо обеспечивать её [общественно-политической системы РФ] стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства", — сказал президент.

Российский лидер добавил, что необходимо также укреплять парламентскую и политическую системы на основе самобытного опыта нашей страны.

А накануне, 25 апреля, Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также ответил на вопросы в открытом формате. Мероприятие продлилось почти три часа. В частности, президент заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. А также высказался об испытаниях, через которые проходят жители Донбасса и Новороссии, и раскрыл, от чего зависит успех на поле боя.

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Наталья Исакова
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