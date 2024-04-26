Путин призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить стабильность российской общественно-политической системы. Об этом глава государства заявил, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей.
"Необходимо обеспечивать её [общественно-политической системы РФ] стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для чистой конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства", — сказал президент.
Российский лидер добавил, что необходимо также укреплять парламентскую и политическую системы на основе самобытного опыта нашей страны.
А накануне, 25 апреля, Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также ответил на вопросы в открытом формате. Мероприятие продлилось почти три часа. В частности, президент заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. А также высказался об испытаниях, через которые проходят жители Донбасса и Новороссии, и раскрыл, от чего зависит успех на поле боя.