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26 апреля, 10:01

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,5% россиян, 77,8% одобряют его деятельность

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 15 по 21 апреля.

По данным статистиков, о доверии главе государства заявили 79,5% респондентов, о недоверии — лишь 16,6%. В целом одобряют деятельность президента 77,8% опрошенных. О доверии к главе российского кабмина Михаилу Мишустину заявили 62,7% россиян. При этом председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову выразили доверие 37,1% опрошенных, лидеру партии "Справедливая России — За правду" Сергею Миронову — 28,5%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,1%, а главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 9,1%.

Кстати, а накануне, 25 апреля, Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также ответил на вопросы в открытом формате. Мероприятие продлилось почти три часа. В частности, президент заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. А также высказался об испытаниях, через которые проходят жители Донбасса и Новороссии, и раскрыл, от чего зависит успех на поле боя. Ожидается, что сегодня Путин приедет в родной Санкт-Петербург и выступит на Совете законодателей.

Путин взялся помочь многодетной матери, оставшейся без жилья из-за паводков в Оренбуржье
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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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