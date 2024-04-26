Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу

Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 15 по 21 апреля.

По данным статистиков, о доверии главе государства заявили 79,5% респондентов, о недоверии — лишь 16,6%. В целом одобряют деятельность президента 77,8% опрошенных. О доверии к главе российского кабмина Михаилу Мишустину заявили 62,7% россиян. При этом председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову выразили доверие 37,1% опрошенных, лидеру партии "Справедливая России — За правду" Сергею Миронову — 28,5%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,1%, а главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 9,1%.