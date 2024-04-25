"У нас получается": Путин раскрыл, от чего зависит успех на поле боя

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), назвал главный фактор успеха на поле боя. По мнению главы государства, в нынешних реалиях победы не видать без быстрого решения технологических задач, и Россия с этими вызовами хорошо справляется.

"Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин упомянул вовсю работающий "народный ВПК". Вероятно, президент имел в виду волонтёров, которые доставляют бойцам на передовую необходимую провизию, одежду, снаряжение и прочее. Лидер страны также указал, что каждый день у "народного ВПК" рождаются новые идеи, так что Минобороны РФ даже не успевает за ними уследить.