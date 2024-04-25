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25 апреля, 14:40

"У нас получается": Путин раскрыл, от чего зависит успех на поле боя

Путин: Успех на поле боя зависит от быстроты решения технологических задач

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), назвал главный фактор успеха на поле боя. По мнению главы государства, в нынешних реалиях победы не видать без быстрого решения технологических задач, и Россия с этими вызовами хорошо справляется.

"Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин упомянул вовсю работающий "народный ВПК". Вероятно, президент имел в виду волонтёров, которые доставляют бойцам на передовую необходимую провизию, одежду, снаряжение и прочее. Лидер страны также указал, что каждый день у "народного ВПК" рождаются новые идеи, так что Минобороны РФ даже не успевает за ними уследить.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по СВО представила Путину новые решения по поддержке бойцов и их семей. В докладе, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не применять повышающие коэффициенты в расчётах страховки при оформлении кредитов участниками спецоперации.

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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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