Рабочая группа по СВО представила Путину новые меры поддержки бойцов и их семей

Рабочая группа по специальной военной операции представила президенту РФ Владимиру Путину новые решения по поддержке бойцов СВО и их семей. Подробней об инициативах рассказал глава группы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"В очередном докладе главе государства предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов, освободить бойцов от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм канале пресс-службы "Единой России".

Там просят освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Как заметил Турчак, также рабочая группа предлагает подумать над возможностью предоставить опекунам военнослужащих право претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов. Ещё один пункт касается снижения финансовой нагрузки на жителей областей, подвергшихся обстрелам украинской армии.