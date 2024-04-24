Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 13:10

Рабочая группа по СВО представила Путину новые меры поддержки бойцов и их семей

Рабочая группа по специальной военной операции представила президенту РФ Владимиру Путину новые решения по поддержке бойцов СВО и их семей. Подробней об инициативах рассказал глава группы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"В очередном докладе главе государства предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов, освободить бойцов от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам", сказано в сообщении, опубликованном в телеграм канале пресс-службы "Единой России".

Там просят освободить участников СВО от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Как заметил Турчак, также рабочая группа предлагает подумать над возможностью предоставить опекунам военнослужащих право претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов. Ещё один пункт касается снижения финансовой нагрузки на жителей областей, подвергшихся обстрелам украинской армии.

"Единая Россия" и МГЕР 20 апреля проведут всероссийскую донорскую акцию
"Единая Россия" и МГЕР 20 апреля проведут всероссийскую донорскую акцию

Ранее "Единая Россия" организовала в Крыму акцию, посвящённую российским бойцам, погибшим в зоне СВО. Инициатива получила название "Ты всё равно жив!". В её рамках на стенах здания Государственного совета Крыма в течение нескольких дней появлялись фотографии Героев Российской Федерации, которые встретили смерть при выполнении боевых задач.

Обложка ©

Telegram / Андрей Турчак Z

Владимир Озеров
  • Новости
  • Андрей Турчак
  • Единая Россия
  • Новости экономики
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров