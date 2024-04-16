"Единая Россия" провела в Крыму акцию "Ты всё равно жив!" в честь павших на СВО
Партия "Единая Россия" провела в Крыму памятную акцию "Ты всё равно жив!" в честь военнослужащих, павших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом пресс-служба партии сообщила в телеграм-канале.
В Крыму прошла памятная акция "Ты всё равно жив!" в честь погибших в зоне СВО российских бойцов. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"
"Мы в своё время воспитывались на примере героев Великой Отечественной войны. Пронесли через свою жизнь гордость за тех бойцов. И не могли подумать, что наши дети станут примером для молодого поколения. Акция очень важна. Мы должны помнить героев, должны воспитывать детей на их героическом примере", — сказала со слезами на глазах во время выступления на мероприятии Ольга Дорохина — мать гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, получившего звание Героя России посмертно.
В рамках акции на стенах здания Государственного совета Крыма несколько дней показывали фотографии Героев Российской Федерации, которые погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Ты всё равно жив!" была приурочена к 80-летнему юбилею Крымской наступательной операции.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что представители Министерства обороны России в торжественной обстановке представили к наградам российских военнослужащих, проявивших героизм при выполнении боевых задач на Донецком направлении. Всего было награждено шестеро бойцов. Как рассказал боец с позывным Добрыня, во время штурма вражеских позиций он принял на себя командование подразделением и вместе с соратниками взял шесть украинских опорников. А военный с позывным Москва добавил, что был в составе экипажа танка, который смог оказать безупречную огневую поддержку штурмовикам.
Telegram / "Единая Россия. Официально"