Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 15:34

"Единая Россия" провела в Крыму акцию "Ты всё равно жив!" в честь павших на СВО

Партия "Единая Россия" провела в Крыму памятную акцию "Ты всё равно жив!" в честь военнослужащих, павших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом пресс-служба партии сообщила в телеграм-канале.

В Крыму прошла памятная акция "Ты всё равно жив!" в честь погибших в зоне СВО российских бойцов. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Мы в своё время воспитывались на примере героев Великой Отечественной войны. Пронесли через свою жизнь гордость за тех бойцов. И не могли подумать, что наши дети станут примером для молодого поколения. Акция очень важна. Мы должны помнить героев, должны воспитывать детей на их героическом примере", — сказала со слезами на глазах во время выступления на мероприятии Ольга Дорохина — мать гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, получившего звание Героя России посмертно.

В рамках акции на стенах здания Государственного совета Крыма несколько дней показывали фотографии Героев Российской Федерации, которые погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Ты всё равно жив!" была приурочена к 80-летнему юбилею Крымской наступательной операции.

"Движение первых" приняло участие в акциях и мероприятиях ко Дню космонавтики
"Движение первых" приняло участие в акциях и мероприятиях ко Дню космонавтики

Ранее Life.ru рассказывал о том, что представители Министерства обороны России в торжественной обстановке представили к наградам российских военнослужащих, проявивших героизм при выполнении боевых задач на Донецком направлении. Всего было награждено шестеро бойцов. Как рассказал боец с позывным Добрыня, во время штурма вражеских позиций он принял на себя командование подразделением и вместе с соратниками взял шесть украинских опорников. А военный с позывным Москва добавил, что был в составе экипажа танка, который смог оказать безупречную огневую поддержку штурмовикам.

Обложка ©

Telegram / "Единая Россия. Официально"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Единая Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров