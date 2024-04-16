"Единая Россия" провела в Крыму акцию "Ты всё равно жив!" в честь павших на СВО

Партия "Единая Россия" провела в Крыму памятную акцию "Ты всё равно жив!" в честь военнослужащих, павших при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом пресс-служба партии сообщила в телеграм-канале.

В Крыму прошла памятная акция "Ты всё равно жив!" в честь погибших в зоне СВО российских бойцов. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"Мы в своё время воспитывались на примере героев Великой Отечественной войны. Пронесли через свою жизнь гордость за тех бойцов. И не могли подумать, что наши дети станут примером для молодого поколения. Акция очень важна. Мы должны помнить героев, должны воспитывать детей на их героическом примере", — сказала со слезами на глазах во время выступления на мероприятии Ольга Дорохина — мать гвардии матроса Черноморского флота Владислава Дорохина, получившего звание Героя России посмертно.

В рамках акции на стенах здания Государственного совета Крыма несколько дней показывали фотографии Героев Российской Федерации, которые погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Ты всё равно жив!" была приурочена к 80-летнему юбилею Крымской наступательной операции.