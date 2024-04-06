Шесть бойцов Армии России получили ордена и медали за подвиги на Донецком направлении Минобороны РФ показало награждение военных, отличившихся на Донецком направлении 6 апреля, 15:53 Военным РФ вручили награды за героизм на Донецком направлении. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Представители Минобороны РФ торжественно вручили государственные награды российским военнослужащим, которые героически проявили себя на Донецком направлении. Кадры награждения публикует само военное ведомство.

Военным РФ вручили награды за героизм на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, военнослужащим вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени", — уточнили в министерстве.

Наград были удостоены шесть бойцов ВС РФ. По словам военнослужащего с позывным Добрыня, он смог взять на себя командование отрядом во время штурма, после чего под огнём противника солдаты захватили шесть опорных пунктов ВСУ. Боец с позывным Москва рассказал, что находился в танковом экипаже, и, когда наши штурмовики атаковали врага, он сумел оказать им отличную огневую поддержку.

Сейчас Минобороны не раскрывает имена бойцов, потому что они продолжают выполнять задачи в зоне СВО. После вручения наград сотрудник министерства поблагодарил солдат и пожелал им со скорой победой живыми и невредимыми вернуться домой. Также он подчеркнул, что мирная жизнь в освобождённых городах — это заслуга каждого российского бойца.

Ранее сообщалось, что в честь героя спецоперации Евгения Ошлыкова открыли мемориальную доску в школе в Кемеровской области, где он учился. Боец героически погиб в феврале 2022 года, прикрывая собой боевых товарищей в зоне СВО. Указом президента РФ он был награждён орденом Мужества посмертно.

Авторы Татьяна Миссуми