Цивилёва открыла в Кузбассе памятную доску Герою СВО Евгению Ошлыкову 5 апреля, 14:52 Анна Цивилёва приняла участие в открытии памятной доски Герою СВО Евгению Ошлыкову. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Герою спецоперации Евгению Ошлыкову открыли мемориальную доску в школе в Кемеровской области, где он учился. В церемонии приняла участие председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время своего визита в Кузбасс.

Анна Цивилёва приняла участие в открытии памятной доски Герою СВО Евгению Ошлыкову. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Анна Цивилёва приняла участие в открытии памятной доски Герою СВО Евгению Ошлыкову. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Анна Цивилёва приняла участие в открытии памятной доски Герою СВО Евгению Ошлыкову. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

"Евгений с первых дней принимал участие в СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность старший сержант полиции награждён орденом Мужества. Памятную доску установили на стене школы посёлка Пригородный Кемеровского муниципального округа, где учился Евгений, ведь именно педагоги вкладывают душу в воспитание настоящих патриотов страны", — написала она в телеграм-канале.

Также Цивилёва посетила муниципальный слёт волонтёрских отрядов, носящих имя Героев СВО, и городской этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры "Зарница 2.0". Глава фонда подчеркнула, что общий долг и обязанность россиян — уважать память своих героев и передать будущим поколениям историю их подвигов.

Евгений Ошлыков героически погиб в феврале 2022 года, прикрывая собой боевых товарищей в зоне СВО. Указом президента РФ он был награждён орденом Мужества посмертно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью "Золотая звезда", а также вручил офицерскую шашку и пистолет Ярыгина участникам специальной военной операции, которые проявили мужество и героизм на фронте. Звание Героя РФ присвоено подполковнику Леониду Пашкевичу, майору Игорю Юргину.

Авторы Татьяна Миссуми