Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" двум офицерам, отличившимся в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью "Золотая Звезда", а также вручил офицерскую шашку и пистолет Ярыгина участникам специальной военной операции, которые проявили мужество и героизм на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу вручил участникам СВО звёзды Героев РФ за мужество и героизм. Видео © Telegram / Минобороны России

"Указом президента присвоено звание Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награждён шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награждён пистолетом Ярыгина", — объявили в ходе церемонии награждения.

Шойгу поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе, победы, крепкого здоровья и удачи.