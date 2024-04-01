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1 апреля, 08:01

Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" двум офицерам, отличившимся в зоне СВО

Шойгу вручил "Золотую Звезду" российским офицерам Пашкевичу и Юргину

Шойгу вручает "Золотую Звезду" участнику СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Шойгу вручает "Золотую Звезду" участнику СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью "Золотая Звезда", а также вручил офицерскую шашку и пистолет Ярыгина участникам специальной военной операции, которые проявили мужество и героизм на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу вручил участникам СВО звёзды Героев РФ за мужество и героизм. Видео © Telegram / Минобороны России

"Указом президента присвоено звание Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награждён шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награждён пистолетом Ярыгина", — объявили в ходе церемонии награждения.

Шойгу поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе, победы, крепкого здоровья и удачи.

Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе СВО
Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе СВО

А ранее Life.ru писал, что Шойгу вручил "Золотую Звезду" генералу Андрею Мордвичёву за освобождение Авдеевки. Министр обороны также поблагодарил военнослужащего за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на службе.

Дарья Нарыкова
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