Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" двум офицерам, отличившимся в зоне СВО
Шойгу вручил "Золотую Звезду" российским офицерам Пашкевичу и Юргину
Шойгу вручает "Золотую Звезду" участнику СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью "Золотая Звезда", а также вручил офицерскую шашку и пистолет Ярыгина участникам специальной военной операции, которые проявили мужество и героизм на фронте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу вручил участникам СВО звёзды Героев РФ за мужество и героизм. Видео © Telegram / Минобороны России
"Указом президента присвоено звание Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награждён шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награждён пистолетом Ярыгина", — объявили в ходе церемонии награждения.
Шойгу поздравил военных, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе, победы, крепкого здоровья и удачи.
А ранее Life.ru писал, что Шойгу вручил "Золотую Звезду" генералу Андрею Мордвичёву за освобождение Авдеевки. Министр обороны также поблагодарил военнослужащего за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов на службе.