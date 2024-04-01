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1 апреля, 04:41

Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, которые отличились, выполняя задачи специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"По случаю присвоения ей почётного наименования Гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова", — говорится в телеграм-канале МО.

150 бойцов бригады удостоены государственных наград за отличия, проявленные при выполнении боевых задач. Они внесли весомый вклад в продвижение войск, подавляя огневые точки и уничтожая опорные пункты ВСУ. На сегодняшний день военные умело решают поставленные задачи, проявляя при этом мужество и высокий профессионализм на Купянском направлении.

Помимо них, также в Минобороны выделили 75-ю бригаду управления 36-й общевойсковой армии, которой было присвоено почётное наименование Гвардейской. В ведомстве отметили, что её личный состав надёжно и профессионально обеспечивает устойчивость, оперативность и скрытность управления соединениями, частями и подразделениями армии.

"За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу 323 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями. Сегодня, действуя на Южно-Донецком направлении, военнослужащие бригады грамотно и самоотверженно решают поставленные задачи, приближая нашу победу", — уточнили в Минобороны.

Шойгу пожелал командованию и личному составу формирований крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества, а также выразил уверенность, что бойцы будут и дальше с честью служить Родине и надёжно обеспечивать безопасность страны.

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А на днях министр обороны России вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичёву за взятие Авдеевки. Населённый пункт был освобождён 17 февраля 2024 года ВС РФ. Бои за северный пригород Донецка шли с самого начала спецоперации.

Николь Вербер
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