Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, отличившимся в ходе СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы воинским формированиям, которые отличились, выполняя задачи специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"По случаю присвоения ей почётного наименования Гвардейской благодарность за успешное выполнение боевых задач глава военного ведомства выразил 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова", — говорится в телеграм-канале МО.

150 бойцов бригады удостоены государственных наград за отличия, проявленные при выполнении боевых задач. Они внесли весомый вклад в продвижение войск, подавляя огневые точки и уничтожая опорные пункты ВСУ. На сегодняшний день военные умело решают поставленные задачи, проявляя при этом мужество и высокий профессионализм на Купянском направлении.

Помимо них, также в Минобороны выделили 75-ю бригаду управления 36-й общевойсковой армии, которой было присвоено почётное наименование Гвардейской. В ведомстве отметили, что её личный состав надёжно и профессионально обеспечивает устойчивость, оперативность и скрытность управления соединениями, частями и подразделениями армии.

"За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу 323 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями. Сегодня, действуя на Южно-Донецком направлении, военнослужащие бригады грамотно и самоотверженно решают поставленные задачи, приближая нашу победу", — уточнили в Минобороны.