Участникам погони за убийцами из "Крокуса" по брянским лесам вручили медали

Бойцам полка "Ахмат-Россия", проявившим себя во время задержания террористов, причастных к стрельбе в подмосковном "Крокус сити холле", вручено 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград Минобороны РФ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.