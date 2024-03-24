Участникам погони за убийцами из "Крокуса" по брянским лесам вручили медали
Бойцов "Ахмата" наградили за задержание террористов из "Крокуса"
Бойцам полка "Ахмат-Россия", проявившим себя во время задержания террористов, причастных к стрельбе в подмосковном "Крокус сити холле", вручено 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград Минобороны РФ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Награждение бойцов полка "Ахмат-Россия". Видео © Telegram / Kadyrov_95
Кадыров отметил, что руководил операцией розыска и нейтрализации особо опасных преступников командир полка "Ахмат-Россия" Заурбек Элимханов совместно с Центром специального назначения ФСБ. По словам главы Чеченской Республики, военнослужащие приняли решение отказаться от торжественного вручения медалей из-за общенационального траура, поэтому после получения наград поспешили вернуться к исполнению служебных обязанностей.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открывали огонь по всем, кто попадался им на глаза, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
Telegram / Kadyrov_95