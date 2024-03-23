По следу шёл легендарный генерал: Раскрыты детали погони за убийцами из "Крокуса" по брянским лесам

Офицеры высокого ранга, в том числе легендарный генерал, лично задерживали на Брянщине беглых террористов, которые расстреляли людей в "Крокусе". Подробности операции раскрыл военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов.

"Многих героев, которые сегодня задерживали террористов на Брянщине, знаю лично и давно. Конечно, не могу раскрывать здесь по понятным причинам их имена, но, надеюсь, рано или поздно вся страна узнает об их подвиге всю правду — убеждён, что общество просто обязано обратить внимание силового руководства страны на этот факт (тем более что некоторые командиры уже вполне публичные люди). Отмечу, что в погоне за боевиками по брянским лесам (и пешком, и на вездеходах) гоняли офицеры крайне высокого ранга", — написал военкор.

Один из них, по его словам, легендарный генерал, который лично с автоматом в руках гнался по следу за террористами. Именно благодаря этим героям боевикам не удалось скрыться после чудовищного преступления, рассказал Пегов. По его словам, это спецы просто высшего класса, на счету которых десятки операций. Он уверен, что в будущем их подвиги окажутся на страницах учебников. Журналист добавил, что именно на таких парнях и офицерах держится и фронт, и страна.