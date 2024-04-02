"Этот вопрос решён": Путин пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилёвой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов спецоперации с ампутированными ногами. Об этой идее она рассказала на встрече с главой государства в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава фонда отметила, что личный автомобиль с ручным управлением крайне необходим для социализации ветеранов СВО с инвалидностью, так как многие из них молоды и хотят работать. В связи с этим "Защитники Отечества" и предлагают включить такую возможность в перечень средств реабилитации.

"Будем считать, что этот вопрос решён", — ответил президент на инициативу Цивилёвой.

Ранее Цивилёва на встрече с Путиным сообщила, что фонд "Защитники Отечества" за десять месяцев своей работы принял 910 тысяч обращений. По её словам, более 70% заявок поступает от действующих военнослужащих и их родных.