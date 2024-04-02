"Этот вопрос решён": Путин пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями
Путин пообещал обеспечить ветеранов СВО с инвалидностью автомобилями
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилёвой обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов спецоперации с ампутированными ногами. Об этой идее она рассказала на встрече с главой государства в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава фонда отметила, что личный автомобиль с ручным управлением крайне необходим для социализации ветеранов СВО с инвалидностью, так как многие из них молоды и хотят работать. В связи с этим "Защитники Отечества" и предлагают включить такую возможность в перечень средств реабилитации.
"Будем считать, что этот вопрос решён", — ответил президент на инициативу Цивилёвой.
Ранее Цивилёва на встрече с Путиным сообщила, что фонд "Защитники Отечества" за десять месяцев своей работы принял 910 тысяч обращений. По её словам, более 70% заявок поступает от действующих военнослужащих и их родных.
Фонд "Защитники Отечества", напомним, создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами.
А в марте Анна Цивилёва стала гостьей ток-шоу "Дайте сказать!". В частности, она рассказала, что в фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек, и подчеркнула, что просить о поддержке не стыдно.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель